Песков заявил, что у Украины «большие проблемы»

Он не стал комментировать высказывания заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о перспективах государственности Украины, отметив при этом, что у неё действительно есть проблемы.

«Мы знаем, что у Украины большие проблемы. Это всем хорошо известно... продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обсуждать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию», - добавил представитель Кремля.

Ранее Медведев в своём Telegram-канале выразил сомнение, что через два года Украина будет существовать на карте мира, сообщает RT.

