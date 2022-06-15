Песков заявил, что у Украины «большие проблемы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, украинские власти не желают «трезво взглянуть на ситуацию», сообщает ТАСС.

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Он не стал комментировать высказывания заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о перспективах государственности Украины, отметив при этом, что у неё действительно есть проблемы.

«Мы знаем, что у Украины большие проблемы. Это всем хорошо известно... продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обсуждать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию», - добавил представитель Кремля.

Ранее Медведев в своём Telegram-канале выразил сомнение, что через два года Украина будет существовать на карте мира, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий МедведевУкраинаДмитрий Песков
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