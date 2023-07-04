Гладков: ВСУ выпустили за сутки 129 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за сутки выпустили 129 снарядом по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет. Обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах, повреждения получили частные дома и нежилые строения.
Днем ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Уточняется, что дрон был сбыт над селом Борки.
Накануне также сообщалось, что массированная атака со стороны Украины зафиксирована в Белгородской области, ночью некоторые населенные пункты региона забрасывали взрывчаткой с беспилотников и обстреливали с помощью мин и стрелкового оружия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru