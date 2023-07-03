СМИ: ВСУ массово атаковали села и пункты пропуска в Белгородской области

По данным СМИ, накануне вечером минометным обстрелам подверглись автомобильные пункты пропуска «Нехотеевка» и «Шебекино». Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

«Во втором часу ночи начали атаковать села в разных районах. В Лозовую Рудку (Борисовский район, 550 м от границы) залетел беспилотник и сбросил три ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный. - НСН)», — отмечается в сообщении.

Пострадавших и повреждений нет. Вскоре ВСУ выпустили 20 аналогичных снарядов по Щетиновке, кроме того, зафиксировано 250 выстрелов из неустановленного стрелкового оружия, отмечает телеканал «360». Никто не пострадал.

Позже беспилотник сбросил взрывчатку на село Цаповка, обошлось без разрушений. Также известно, что в воскресенье вечером в Дроновке взорвался беспилотник-камикадзе, в результате была повреждена вышка сотовой связи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила в регионе беспилотник самолетного типа, напоминает RT.

