Белгородский губернатор отстранил своего заместителя из-за невыполнения обязанностей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил от должности заместителя главы региона Константина Полежаева. Об этом Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
«За систематическое невыполнение своих обязанностей ... принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева», — написал губернатор.
В частности, Полежаев лишился своего поста за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, отмечает «Свободная пресса».
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что жители Шебекино, жилье которых не повреждено и не разрушено, смогут вернуться домой с 4 июля, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация: Аэропорт Внуково возобновил работу
- Марочко: Под Соледаром пресекли деятельность двух украинских ДРГ
- Захарова назвала попытку атаки дронов на Новую Москву и Подмосковье актом терроризма
- Белгородский губернатор отстранил своего заместителя из-за невыполнения обязанностей
- Минобороны сообщило о пресечении атаки пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
- Собянин рассказал об отражении атаки украинских дронов в Новой Москве и Подмосковье
- Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье увеличилось до 11
- Во Внуково пять рейсов перенаправили в другие аэропорты Москвы
- Беспилотник упал в районе подмосковной Кубинки
- Собчак: В Чечне неизвестные избили адвоката Мусаевой и журналистку Милашину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru