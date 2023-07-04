Белгородский губернатор отстранил своего заместителя из-за невыполнения обязанностей

«За систематическое невыполнение своих обязанностей ... принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева», — написал губернатор.

В частности, Полежаев лишился своего поста за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, отмечает «Свободная пресса».

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что жители Шебекино, жилье которых не повреждено и не разрушено, смогут вернуться домой с 4 июля, пишет Ura.ru.

