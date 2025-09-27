Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

Российский актер театра и телевидения, режиссер, композитор, музыкант и педагог Александр Иовлев скончался на 80 году жизни. Информация об этом появилась на сайте театрального центра «За Черной речкой».

Иовлев родился 4 декабря в 1945 году. Иовлев преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), а также занимал должность заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств.

Иовлев снимался во многих телепроектах, среди которых «Омут», «Тайны следствия», «Тамбовская волчица», «Б.О.М.Ж.» и «Попытка к бегству».

Причины смерти артиста не разглашаются. Церемония прощания с артистом проходила 27 сентября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

