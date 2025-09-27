Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
Российский актер театра и телевидения, режиссер, композитор, музыкант и педагог Александр Иовлев скончался на 80 году жизни. Информация об этом появилась на сайте театрального центра «За Черной речкой».
Иовлев родился 4 декабря в 1945 году. Иовлев преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), а также занимал должность заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств.
Иовлев снимался во многих телепроектах, среди которых «Омут», «Тайны следствия», «Тамбовская волчица», «Б.О.М.Ж.» и «Попытка к бегству».
Причины смерти артиста не разглашаются. Церемония прощания с артистом проходила 27 сентября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
- Продюсер Табарчук заявил, что кинопроект окупается лишь через три-четыре года
- Лавров: Россия не направляет ракеты и БПЛА на объекты в странах ЕС и НАТО
- Лавров: У России нет и не было намерения нападать на НАТО и ЕС
- Минздрав: К 2030 году ожирение может грозить половине россиян
- Гавриил Гордеев: Европейцы кусают локти из-за невозможности работать с Россией
- Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге
- В Ленобласти арестовали двух продавцов суррогатного алкоголя
- Штирлиц, «Ночной дозор» и Супермен: Лукьяненко о видах супергеройских фильмов
- В Okko видят запрос на решительного героя в кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru