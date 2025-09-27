СМИ: В Германии доля недовольных работой Мерца возросла до 65%
Доверие немцев к канцлеру Германии Фридриху Мерцу продолжает падать, следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
Отмечается, что сейчас доля недовольных его работой составляет 65%.
Издание напомнило, что еще в начале июня 45% респондентов в ходе аналогичного опроса заявили, что недовольны работой главы правительства.
Ранее германский политолог Александр Рар заявил НСН, что на бюджетный кризис в ФРГ повлияли выросшая нагрузка на социальные системы, деиндустриализация и необходимость увеличения расходов на оборону, однако нет оснований заявлять об обрушении немецкой экономики.
