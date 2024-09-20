Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников ВСУ

Восемь беспилотников ВСУ самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в течение прошедшей ночи военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 8 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ночью 19 сентября над Курской и Белгородской областями сбили три дрона ВСУ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВОМинобороны

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