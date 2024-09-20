Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников ВСУ
20 сентября 202407:32
Восемь беспилотников ВСУ самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в течение прошедшей ночи военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 8 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.
Ночью 19 сентября над Курской и Белгородской областями сбили три дрона ВСУ, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области сбили украинскую ракету
- В Москве три человека погибли в результате ДТП с такси
- Над Белгородской областью уничтожили восемь беспилотников ВСУ
- В Одессе решили снести памятник Пушкину
- Житель Суджи: Наёмники убивали людей как тараканов
- СМИ: Немцы беспокоятся из-за экономического апокалипсиса в стране
- СМИ: Мобилизованных из тюрем в ВСУ били и оскорбляли
- Среди шести арестованных по делу о перестрелке в WB отсутствуют охранники
- США хотят еще сильнее ужесточить санкции против нефти из России
- Алаудинов заявил, что ВСУ бросили на Курскую область более 400 бронемашин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru