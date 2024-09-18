При обстреле села в Шебекинском округе погибла мирная жительница
В результате дневного обстрела села Безлюдовка в Шебекинском городском округе погибла местная жительница. Об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина скончалась от ран до прибытия скорой помощи.
На данный момент продолжается расследование инцидента, на месте работают экстренные службы. Власти предпринимают меры по защите граждан и предотвращению дальнейших атак на приграничные территории.
Приграничные районы, включая Белгородскую область, регулярно становятся объектами обстрелов с момента начала военных действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru