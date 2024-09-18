При обстреле села в Шебекинском округе погибла мирная жительница

В результате дневного обстрела села Безлюдовка в Шебекинском городском округе погибла местная жительница. Об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина скончалась от ран до прибытия скорой помощи.

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На данный момент продолжается расследование инцидента, на месте работают экстренные службы. Власти предпринимают меры по защите граждан и предотвращению дальнейших атак на приграничные территории.

Приграничные районы, включая Белгородскую область, регулярно становятся объектами обстрелов с момента начала военных действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУБелгородская область

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