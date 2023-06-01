Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино

Обстрел украинских военных в Шебекино продолжался час, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: Четыре человека пострадали при обстреле Шебекино

По предварительным данным, пострадали два человека. У одного мужчины травматическая ампутация левой верхней конечности, у второго — контузия. Как отметил глава региона, для дальнейшего лечение пострадавшие отправлены во №2 городскую больницу города Белгорода.

Ранее стало известно о том, что Липецкая область готова принять жителей обстреливаемых приграничных районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияОбстрел

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