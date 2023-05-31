В Липецке заявили о готовности принять жителей Белгородской области

Липецкая область готова принять жителей обстреливаемых приграничных районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области запретили запускать дроны и салюты

«Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины», - написал Артамонов.

По его словам, людям предоставят пункты временного проживания. Места уже оборудуют, уточнил губернатор.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа и города Шебекино, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры