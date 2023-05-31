В Липецке заявили о готовности принять жителей Белгородской области
Липецкая область готова принять жителей обстреливаемых приграничных районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины», - написал Артамонов.
По его словам, людям предоставят пункты временного проживания. Места уже оборудуют, уточнил губернатор.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа и города Шебекино, передает «Радиоточка НСН».
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