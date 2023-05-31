Гладков: Четыре человека пострадали при обстреле Шебекино
Украинские силовики нанесли массированный удар по городу Шебекино в Белгородской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Населенный пункт подвергся обстрелу в 3:15.
«Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Еще две пострадавшие женщины получили помощь на месте и отказались от госпитализации.
По словам Гладкова, выпущенные по городу снаряды выбили окна, посекли фасады и кровлю в 8 многоквартирных, 4 частных домах, школе, двух административных зданиях, пишет Ura.ru. Кроме того, из-за обстрела полностью сгорел магазин, повреждены 12 автомобилей.
«Восстановительные работы начнем уже сегодня», — подчеркнул глава региона.
Накануне ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекино, были повреждены будка охранника, жилой и административный корпус одного из санаториев, напоминает РЕН ТВ.
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