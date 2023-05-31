Гладков: Четыре человека пострадали при обстреле Шебекино

«Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Еще две пострадавшие женщины получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

По словам Гладкова, выпущенные по городу снаряды выбили окна, посекли фасады и кровлю в 8 многоквартирных, 4 частных домах, школе, двух административных зданиях, пишет Ura.ru. Кроме того, из-за обстрела полностью сгорел магазин, повреждены 12 автомобилей.

«Восстановительные работы начнем уже сегодня», — подчеркнул глава региона.

Накануне ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекино, были повреждены будка охранника, жилой и административный корпус одного из санаториев, напоминает РЕН ТВ.

