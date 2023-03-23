Испания отправит на Украину 6 танков Leopard на следующей неделе

Путин учредил медаль «За храбрость» Финляндия разрешила движение груза удобрений РФ из порта Котка Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии В Белом доме выразили недоумение после награждения в РФ летчика за перехват БПЛА В Минспорте оценили возможность выступления на ОИ атлетов под флагом РФ