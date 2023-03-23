Испания отправит на Украину 6 танков Leopard на следующей неделе

Испания отправит Украине 6 танков Leopard на следующей неделе, сообщило министерство обороны страны.

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На прошлой неделе стало известно, что украинские военные завершили четырехнедельное обучение использованию боевых танков Leopard в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

До этого военнослужащие ВСУ прошли в Германии обучение управлению Leopard 2. Программа была рассчитана на несколько недель.

Ранее сообщалось, что Украина получила норвежские танки Leopard 2.


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Фото: telegram.org
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