Германия обещает поставить Киеву 40 БМП Marder до конца марта

Германия постарается поставить Украине обещанные ранее 40 боевых машин пехоты Marder до конца марта. Такие сроки назвала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Она уточнила, что вместе с техникой на родину отправятся украинские военнослужащие, обученные с ней обращаться. Что касается танков Leopard, то Берлин пока не принял решение об их поставке Киеву, уточнила глава Минобороны.

Она подчеркнула, что власти Германии и далее не будут предпринимать односторонних действий в плане поставок вооружения и боевой техники украинской стороне в отрыве от совместных шагов НАТО.

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Днём ранее Великобритания и Польша подтвердили, что планируют отправить Украине современные тяжелые танки, тем самым оказывая давление на Германию и другие правительства стран ЕС, чтобы те последовали их примеру. В обоих случаях речь идёт о партиях примерно в 12 – 14 машин.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне поставок западного оружия вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 рейтинга армий мира по версии компании Global Firepower.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ТанкиУкраинаГермания
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