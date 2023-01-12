Германия обещает поставить Киеву 40 БМП Marder до конца марта

Германия постарается поставить Украине обещанные ранее 40 боевых машин пехоты Marder до конца марта. Такие сроки назвала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Она уточнила, что вместе с техникой на родину отправятся украинские военнослужащие, обученные с ней обращаться. Что касается танков Leopard, то Берлин пока не принял решение об их поставке Киеву, уточнила глава Минобороны.

Она подчеркнула, что власти Германии и далее не будут предпринимать односторонних действий в плане поставок вооружения и боевой техники украинской стороне в отрыве от совместных шагов НАТО.