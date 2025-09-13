СМИ: США выделили более $10 млрд на разработку секретных вооружений

Пентагон выделил более $10,8 млрд на разработку 25 секретных вооружений по программе SHOTCALLER для сдерживания Китая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы ведомства.

Крупнейшая часть инициативы США - программа Advanced Innovative Technologies - в 2026 финансовом году получит $1,16 млрд. В предыдущие годы было потрачено более $9,6 млрд.

Отмечается, что часть направлений фигурируют под условными названиями. Так, в документах Пентагона указаны проекты Asgard, Bedlam, Lazarus, Oculus Prime, Pele, Rolling Dice.

Новые разработки призваны устранить слабые места, выявленные в ходе военных учений, и усилить позиции Соединенных Штатов перед возможным противостоянием с КНР.

Ранее СМИ сообщили, что в Пентагоне планируют использовать нейросети для пропаганды и распространения влияния США за рубежом.

