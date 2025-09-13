Суд взыскал с Дарьи Мороз задолженность за ЖКУ

Столичный суд взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актрисы Дарьи Мороз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подавал два иска против артистки, требования организации были удовлетворены.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», - указано в материалах.

Сумма задолженности Мороз не называется. Решения уже вступили в силу.

Ранее суд оштрафовал актера Игоря Верника на 10 тысяч рублей за неоплату парковки в Москве.

