Трамп встретился с премьер-министром Катара
Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Об этом рассказали журналистам в Белом доме.
Отмечается, что американский лидер «поужинал с премьер-министром Катара, как и планировалось». Подробности встречи не уточняются.
Ранее СМИ сообщали о грядущем визите Аль Тани в Нью-Йорк и Вашингтон и запланированных встречах политика с Трампом, его спецпосланником Стивом Уиткоффом, американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также госсекретарем Марко Рубио. Как ожидалось, стороны обсудят атаку Израиля на Доху и переговоры о прекращении огня в секторе Газа.
