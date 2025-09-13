Трамп встретился с премьер-министром Катара

Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Об этом рассказали журналистам в Белом доме.

Трамп и его «друзья»: Чем ответит Катар на «трусливый» удар Израиля

Отмечается, что американский лидер «поужинал с премьер-министром Катара, как и планировалось». Подробности встречи не уточняются.

Ранее СМИ сообщали о грядущем визите Аль Тани в Нью-Йорк и Вашингтон и запланированных встречах политика с Трампом, его спецпосланником Стивом Уиткоффом, американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также госсекретарем Марко Рубио. Как ожидалось, стороны обсудят атаку Израиля на Доху и переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

ФОТО: Zuma / ТАСС
