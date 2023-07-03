Германия и Дания передала Украине десятки танков Leopard 1A5

Десятки танков Leopard 1A5 передали Киеву Германия и Дания, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rzeczpospolita.

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Уточняется, что Украина получит тяжелую технику уже в ближайшие недели.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили почти все поставленные Киеву Польшей и Португалией танки Leopard.

Ранее Власти Швейцарии отклонили заявку на продажу Украине 96 танков Leopard, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:ТанкиДанияГерманияСпецоперацияУкраинаВСУ

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