По его словам, немецкие танки Leopard привлекают слишком много внимания российских военных. После появления на поле боя по ним сразу начинается ураганный огонь.

Украинские бойцы нарочно подрывают свои танки Leopard, чтобы не идти в бой, рассказал бывший разведчик.

Риттер полагает, что надежды Запада на Leopard не оправдались. Российские военные легко их уничтожают, констатировал он.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в интервью The Washington Post главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал потерю танков Leopard в ходе контрнаступления.

