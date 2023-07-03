Шойгу: ВС РФ уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard

Российские силы уничтожили почти все поставленные Киеву Польшей и Португалией танки Leopard, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

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По его словам, ВС РФ уничтожили 16 иностранных танков.

Также глава оборонного ведомства заявил, что российские средства ПВО за июнь уничтожили 158 ракет HIMARS, 25 Storm Shadow и 386 украинских беспилотников.

В дополнение Шойгу рассказал, что Украинские войска с начала контрнаступления на всех направлениях потеряли 2,5 тысяч единиц различного вооружения, напоминает RT.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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