Шойгу: ВС РФ уничтожили почти все поставленные ВСУ Польшей и Португалией танки Leopard
Российские силы уничтожили почти все поставленные Киеву Польшей и Португалией танки Leopard, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, ВС РФ уничтожили 16 иностранных танков.
Также глава оборонного ведомства заявил, что российские средства ПВО за июнь уничтожили 158 ракет HIMARS, 25 Storm Shadow и 386 украинских беспилотников.
В дополнение Шойгу рассказал, что Украинские войска с начала контрнаступления на всех направлениях потеряли 2,5 тысяч единиц различного вооружения, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru