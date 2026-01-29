Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области

Населённый пункт Белая Береза в Сумской области перешёл под контроль российских войск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных

В ведомстве указали, что село было освобождено подразделениями группировки войск «Север».

«Подразделения... активными действиями... установили контроль», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили об освобождении населённых пунктов Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевка в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

