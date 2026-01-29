Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
29 января 202613:44
Населённый пункт Белая Береза в Сумской области перешёл под контроль российских войск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что село было освобождено подразделениями группировки войск «Север».
«Подразделения... активными действиями... установили контроль», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили об освобождении населённых пунктов Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевка в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
