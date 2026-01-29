Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных. Об этом РБК заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его словам, Киеву были переданы тела 1 000 погибших военнослужащих ВСУ. В ответ Москве передали тела 38 российских военных.
Предыдущий обмен телами погибших военных состоялся в ноябре 2025 года. Украине передали останки 1 000 солдат, России - 30 тел.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, такие обмены являются частью достигнутых в Стамбуле договоренностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
