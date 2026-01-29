Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных

Повышенный уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за предстоящих морозов Задержана представитель собственника незаконного хостела в подмосковной Балашихе Камеры ЦОДД научились фиксировать еще два типа дорожных инцидентов В бывшей промзоне «Алтуфьевское Шоссе» возвели каркас технопарка 13 городских прудов приведут в порядок в Москве в 2026 году