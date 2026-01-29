Песков: Ответа от США на инициативу России по ДСНВ пока нет

Ответ от США на инициативу России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока не поступал. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ

Он напомнил, что действие документа прекращается 5 февраля и срок истекает. После этого возникнет «серьёзный дефицит договорно-правовой базы в этой области».

«Делать новый договор долго и сложно», - заключил представитель Кремля.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что США невыгодно продолжать соблюдать ДСНВ, так как они явно настроены наращивать свои ядерные силы.

