Почему женщины не желают возвращаться с «удаленки» в офис
В удаленной работе больше всех заинтересованы женщины, которым важно видеться с детьми, и зумеры, которым «удаленка» позволяет сохранить комфорт, сказала НСН Зулия Лоикова.
Удаленная работа удобна для женщин тем, что ее проще совмещать с материнскими обязанностями, при таком графике можно больше времени уделять семье. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
Каждый третий удаленный сотрудник готов уволиться, если работодатель потребует от него возвращения в офис. Об этом свидетельствуют данные портала SuperJob. При этом женщины в этом вопросе более радикальны — на работу в офисе не согласны 38%. Лоикова объяснила их позицию тем, что удаленную работу проще совмещать с материнством.
«В случае с женщинами это связано с тем, что они, как правило, являются матерями, удаленный формат работы позволяет уделять детям больше внимания. Женщины — это всегда вынужденные “удаленщики”. Многие из них готовы ринуться в офис, они в большинстве своем за коммуникацию, но возникает вопрос, куда деть ребенка, который еще маленький или часто болеет. Если мы говорим о гибридных решениях, есть ряд компаний, которые находятся в крупных городах, но у них ограниченный фонд оплаты труда, и какую-то работу они поручают выполнять “удалещникам”. Экономя бюджет, они находят удаленных сотрудников, которые работают из других маленьких городов. Человек может работать полный день, просто базироваться в другом городе, возможно, даже в другом часовом поясе», — сказала Лоикова.
Собеседница НСН также перечислила специалистов, которые практически полностью переведены на «удаленку».
«Исключительно удаленно работают айтишники, бухгалтеры, HR-специалисты, экономисты, часто аудиторы и налоговики, копирайтеры, творческие работники, SMM-менеджеры, диджитал-специалисты, маркетологи, проджект-менеджеры. Они вообще могут находиться на зимовке в теплом месте и спокойно оттуда работать. Отмечу, что чаще всего увольняются, если приходится возвращаться в офис, представители творческих профессий. Работа сегодня перестала носить сакраментальный смысл. Удаленность — это возможность совмещать работу с личной жизнью, свободно перемещаться. Это очень важно для молодого поколения, в частности, для зумеров», — добавила эксперт.
В заключение Лоикова назвала отрасли, в которых работодатели чаще всего идут навстречу сотрудникам, создавая им лучшие условия.
«Безусловно, у нас разные ситуации в различных сегментах бизнеса. Где-то зарплата даже больше ожиданий самих соискателей, где-то — меньше, чем ожидания работников. Есть сегменты, которые запаздывают, есть сегменты дотационные, есть сегменты, которые будут падать и уже находятся в падении. Это абсолютно нормальная история, потому что мы находимся в экономической петле, и отрасли так или иначе, в том числе и потребление, снижаются. На подъеме находятся искусственный интеллект, кибербезопасность, диджитализация, инвестиционные фонды. Это связано с тем, что здесь основная масса работников — зумеры. Недооцененные рынки — это бюджетники, учителя, врачи, коммунальщики, которые очень много делают для того, чтобы Россия развивалась. Вместе с тем Толкового специалиста в сфере ЖКХ сейчас не найти днем с огнем, и там зарплаты растут очень серьезно — на 300%. Кроме того, на неполный график ставят курьеров, поскольку работодатели все чаще переходят на услуги провайдеров, работающих по трудовому договору», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что правительство России планирует активизировать поддержку трудовой занятости граждан старшего поколения, сделав акцент на развитии нестандартных форм трудоустройства — надомной, временной и гибкой занятости.
