Удаленная работа удобна для женщин тем, что ее проще совмещать с материнскими обязанностями, при таком графике можно больше времени уделять семье. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.

Каждый третий удаленный сотрудник готов уволиться, если работодатель потребует от него возвращения в офис. Об этом свидетельствуют данные портала SuperJob. При этом женщины в этом вопросе более радикальны — на работу в офисе не согласны 38%. Лоикова объяснила их позицию тем, что удаленную работу проще совмещать с материнством.

«В случае с женщинами это связано с тем, что они, как правило, являются матерями, удаленный формат работы позволяет уделять детям больше внимания. Женщины — это всегда вынужденные “удаленщики”. Многие из них готовы ринуться в офис, они в большинстве своем за коммуникацию, но возникает вопрос, куда деть ребенка, который еще маленький или часто болеет. Если мы говорим о гибридных решениях, есть ряд компаний, которые находятся в крупных городах, но у них ограниченный фонд оплаты труда, и какую-то работу они поручают выполнять “удалещникам”. Экономя бюджет, они находят удаленных сотрудников, которые работают из других маленьких городов. Человек может работать полный день, просто базироваться в другом городе, возможно, даже в другом часовом поясе», — сказала Лоикова.