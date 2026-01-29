Песков: РФ на встрече в Абу-Даби сделает все для продолжения диалога

По его словам, модальность переговоров будет согласовываться вплоть до возобновления беседы, то есть до 1 февраля.

Он также отметил, что новая встреча может продлиться больше одного дня.

«Может быть два дня при необходимости», - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Песков заявил, что Москва позитивно оценивает начало прямых переговоров с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».