В Приморье рядом с Сихотэ-Алинским заповедником собираются добывать золото. Как сообщила пресс-служба заповедника, проект уже готов. Директор заповедника Светлана Сутырина заявила, что пока все делается в рамках закона, но «дальнейшее освоение вызывает серьезную обеспокоенность». Следующим шагом в реализации проекта рассматривается изменение границ охранной зоны заповедника, чтобы вести работы, ранее, запрещенные режимом особой охраны. Кроме того, на западном склоне Сихотэ-Алиня течет река Колумбе, и добыча золота может изменить гидрологический режим и состояние водных экосистем.

Как заметил Пешков, работы по добыче золота не только наносят непоправимый вред экосистеме, но и могут негативно отразиться на здоровье самих рабочих.

«Добыча золота уже лет 20-30 на острие проблемы. Основные золотопромышленники не озабочены природоохранным законодательством. Им очень легко получать встречную поддержку от должностных лиц, которые должны стоять на страже закона. Добыча золота связана с нарушением ландшафта, разрушением экосистемы, загрязнением водоемов. Применяют химические реагенты, содержащие щелочь, ртуть, которая накапливается в грунте, растительности, микробиоте, гидробионтах. Это вредное воздействие не только на природу, но и на тех, кто отчаянно пытается получить золото. В большом проценте случаев это происходит легально или полулегально. Обычно при работе быстро получают лицензию на разведку и тут же начинают копать золото. В результате здоровье нанятых рабочих страдает из-за отравления ртутью», - рассказал он.