Эколог предупредил, чем грозит добыча золота у заповедников Приморья
Золотодобыча в заповедниках Приморья может нарушить ландшафт территории, разрушить экосистему, а также загрязнить водоемы химическими реагентами и ртутью, рассказал НСН Андрей Пешков.
Добыча золота наносит вред не только территории, но также может негативно отразиться на здоровье рабочих, однако золотодобытчики готовы пойти на все ради выгоды, и их не останавливает система экологического надзора. Об этом в беседе с НСН заявил заслуженный эколог России Андрей Пешков.
В Приморье рядом с Сихотэ-Алинским заповедником собираются добывать золото. Как сообщила пресс-служба заповедника, проект уже готов. Директор заповедника Светлана Сутырина заявила, что пока все делается в рамках закона, но «дальнейшее освоение вызывает серьезную обеспокоенность». Следующим шагом в реализации проекта рассматривается изменение границ охранной зоны заповедника, чтобы вести работы, ранее, запрещенные режимом особой охраны. Кроме того, на западном склоне Сихотэ-Алиня течет река Колумбе, и добыча золота может изменить гидрологический режим и состояние водных экосистем.
Как заметил Пешков, работы по добыче золота не только наносят непоправимый вред экосистеме, но и могут негативно отразиться на здоровье самих рабочих.
«Добыча золота уже лет 20-30 на острие проблемы. Основные золотопромышленники не озабочены природоохранным законодательством. Им очень легко получать встречную поддержку от должностных лиц, которые должны стоять на страже закона. Добыча золота связана с нарушением ландшафта, разрушением экосистемы, загрязнением водоемов. Применяют химические реагенты, содержащие щелочь, ртуть, которая накапливается в грунте, растительности, микробиоте, гидробионтах. Это вредное воздействие не только на природу, но и на тех, кто отчаянно пытается получить золото. В большом проценте случаев это происходит легально или полулегально. Обычно при работе быстро получают лицензию на разведку и тут же начинают копать золото. В результате здоровье нанятых рабочих страдает из-за отравления ртутью», - рассказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, существуют более безопасные технологии добычи золота, но это не решает проблему.
«С точки зрения неприменения химии экологически безопасные технологии есть. На экспертных советах мы рассматривали современные технологии, которые не только извлекают золото, но практически извлекают все утильные фракции. Главное, что нет химии. Даже при таких технологиях необходимо в соответствии с требованиями природоохранного законодательства за собой приводить в порядок нарушенные территории, чего мы не наблюдаем. Многие местные жители в регионах, где добывается золото, могут сами с этого кормиться, но выступают с возмущенными заявлениями. Заинтересованы в том, что прекратить выдавать лицензии не пойми кому на разработку, добычу золота. Это касается не только золота, но и платины, серебра, редкоземов», - уточнил Пешков.
По его словам, в России необходимо усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства.
«У нас достаточно жесткое природоохранное законодательство. Другой вопрос, что его не соблюдают. Потакают этому не только местные чиновники, которые, как правило, заинтересованы в результатах добычи. Природоохранные службы зачастую работают ненадлежащим образом, технических и физических возможностей недостаточно. Также очевидны негативные последствия административной реформы. Упираемся не только в браконьеров, золотодобытчиков, которые нарушают экосистемы. Ведь так происходит, в том числе, потому, что у нас неэффективная система экологического надзора. В последнее время эффективность Росприроднадзора поднялась, стали ущербы считать, уголовные дела заводить, но все равно нужно усиливать природоохранную службу и выделять ее из состава Министерства природных ресурсов и экологии. Не может Росприроднадзор сидеть под министерством, это неестественная ситуация», - объяснил он.
Ранее специалист по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин сообщил «Радиоточке НСН», что если начнется добыча золота в заповедниках Приморья, будет вырублен лес на большом участке, пострадают амурские тигры и даже люди.
