СМИ: Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево
Участие в торгах за активы группы Домодедово примут два претендента. Как сообщают источники РБК, это структуры аэропортов Внуково и Шереметьево.
Уточняется, что речь идёт о «дочках» «Международного аэропорта «Внуково» и «Международного аэропорта Шереметьево». Это компании «Московский международный аэропорт» и «Перспектива», соответственно.
Проведение торгов назначено на 29 января. Домодедово выставят на продажу в формате голландского аукциона. Начальная цена - 132,2 млрд рублей.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров. заявил «Радиоточке НСН», что не уверен в наличие у бывшего бенефициара аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика шансов на возврат аэропорта.
