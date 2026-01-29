СМИ: Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево

Уточняется, что речь идёт о «дочках» «Международного аэропорта «Внуково» и «Международного аэропорта Шереметьево». Это компании «Московский международный аэропорт» и «Перспектива», соответственно.

Проведение торгов назначено на 29 января. Домодедово выставят на продажу в формате голландского аукциона. Начальная цена - 132,2 млрд рублей.

Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров. заявил «Радиоточке НСН», что не уверен в наличие у бывшего бенефициара аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика шансов на возврат аэропорта.