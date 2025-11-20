Герасимов сообщил об освобождении Купянска
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска.
Герасимов добавил, что освобождено более 80% Волчанска. По его словам, российские войска также продвигаются в Северске. Герасимов также рассказал, что под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
Путин заявил, что в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов противника.
Отдельно командующий Западной группировки заявил об освобождении населённого пункта Ямполь.
Ранее в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск был освобождён населенный пункт Платоновка, напоминает RT.
