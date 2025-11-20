Герасимов сообщил об освобождении Купянска

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска.

Россия передала Украине тела погибших украинских военнослужащих

Герасимов добавил, что освобождено более 80% Волчанска. По его словам, российские войска также продвигаются в Северске. Герасимов также рассказал, что под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Путин заявил, что в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов противника.

Отдельно командующий Западной группировки заявил об освобождении населённого пункта Ямполь.

Ранее в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск был освобождён населенный пункт Платоновка, напоминает RT.

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинСпецоперацияМинобороны РФ

