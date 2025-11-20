Россия передала Украине тела погибших украинских военнослужащих
Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских военнослужащих. Как пишет РБК, об этом рассказал представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Отмечается, что Киев, в свою очередь, передал 30 тел погибших российских бойцов.
Предыдущий подобный обмен состоялся 23 октября. Тогда украинской стороне были переданы останки тысячи погибших солдат ВСУ, России передали 31 тело.
Как ранее заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, такие обмены являются частью достигнутых в Стамбуле договоренностей. Они регулируют гуманитарные аспекты взаимодействия сторон, в том числе возвращение тел погибших и обмен пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
