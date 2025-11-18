Депутат Аксененко: Нужно ограничить первоначальный взнос по ипотеке до 20%

Депутат Госдумы Александр Аксененко выступил с инициативой законодательно ограничить размер первоначального взноса по ипотеке 20%, сообщает «Газета.ру».

По его мнению, именно высокий платеж на старте, который даже по льготным программам может достигать 50%, является главным барьером для приобретения жилья. Парламентарий подчеркнул, что при текущих ценах на недвижимость и уровне зарплат многим семьям не под силу накопить крупную сумму для вступления в ипотечную программу.

Данная мера станет особенно актуальной в случае планируемого Минфином повышения ставок по семейной ипотеке.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
