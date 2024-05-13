Генштаб ВСУ признал успех ВС России

Генштаб Вооруженных сил Украины в сообщении в Telegram назвал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении.

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Он признал «тактические успехи» российских войск. Отмечается, что оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.

В настоящее время ведутся бои за приграничный город Волчанск. У России «есть тактический успех», отметил украинский Генштаб.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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