Генштаб ВСУ признал успех ВС России
13 мая 202403:32
Генштаб Вооруженных сил Украины в сообщении в Telegram назвал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении.
Он признал «тактические успехи» российских войск. Отмечается, что оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется.
В настоящее время ведутся бои за приграничный город Волчанск. У России «есть тактический успех», отметил украинский Генштаб.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение российских сил в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru