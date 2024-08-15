Украина заявила, что создаст «зону безопасности» в Курской области

Киев рассчитывает создать «зону безопасности» в Курской области, сообщила в Telegram министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в Telegram.

Житель Мартыновки заявил, что ВСУ специально обстреливали дома мирных жителей

По ее словам, это необходимо «с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины)». Другие подробности Верещук не привела.

Ранее министр заявила, что украинские власти рассматривают открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в зоне операции ВСУ в Курской области. Для этого рассматривается «проведение гуманитарных операций» силами военных.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры