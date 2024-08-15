Украина заявила, что создаст «зону безопасности» в Курской области
15 августа 202405:17
Киев рассчитывает создать «зону безопасности» в Курской области, сообщила в Telegram министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в Telegram.
По ее словам, это необходимо «с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины)». Другие подробности Верещук не привела.
Ранее министр заявила, что украинские власти рассматривают открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в зоне операции ВСУ в Курской области. Для этого рассматривается «проведение гуманитарных операций» силами военных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru