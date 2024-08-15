Украина заявила, что создаст «зону безопасности» в Курской области

По ее словам, это необходимо «с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины)». Другие подробности Верещук не привела.

Ранее министр заявила, что украинские власти рассматривают открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в зоне операции ВСУ в Курской области. Для этого рассматривается «проведение гуманитарных операций» силами военных.

