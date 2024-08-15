Алаудинов: ВСУ в Курской области не предусмотрели, что РФ будет биться до конца
Вооруженные силы Украины не предусмотрели в Курской области, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, солдаты ВСУ в начале вторжения в Курскую область колоннами из 10-15 единиц техники заходили в Мартыновку. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — заявил Алаудинов.
Также Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru