Алаудинов: ВСУ в Курской области не предусмотрели, что РФ будет биться до конца

По его словам, солдаты ВСУ в начале вторжения в Курскую область колоннами из 10-15 единиц техники заходили в Мартыновку. «Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают», — заявил Алаудинов.

Также Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

