На Украине заявили, что российская армия навязала ВСУ свою тактику боев
Российские войска одерживают победы в рамках специальной военной операции на Украине из-за неудачной тактики украинского Генштаба. Об этом заявил политический аналитик портала «Главред» Александр Кочетков.
Эксперт признал, что Вооруженные силы РФ опираются на преимущество в огневой мощи и продвигаются вперед, в то время как ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки западного вооружения и боеприпасов.
По словам Кочеткова, у российской армии «ничтожные» потери, в отличие от украинских. Эксперт указал, что ВСУ действуют по навязанной им тактической схеме, пишет RT.
Кочетков отмечает, что у украинских силовиков нет бронетранспорта для быстрого опрокидывания сил, танков для прорыва, необходимого количества авиации и дальнобойной артиллерии, сообщает телеканал «360».
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