Эксперт признал, что Вооруженные силы РФ опираются на преимущество в огневой мощи и продвигаются вперед, в то время как ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки западного вооружения и боеприпасов.

По словам Кочеткова, у российской армии «ничтожные» потери, в отличие от украинских. Эксперт указал, что ВСУ действуют по навязанной им тактической схеме, пишет RT.

Кочетков отмечает, что у украинских силовиков нет бронетранспорта для быстрого опрокидывания сил, танков для прорыва, необходимого количества авиации и дальнобойной артиллерии, сообщает телеканал «360».

