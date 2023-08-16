Генерал ВСУ Сырский признал ухудшение ситуации под Купянском

По словам военачальника, ему пришлось лично координировать оборону украинских войск в районе Купянска. Он выразил опасение, что российские войска возьмут город под контроль.

«В связи с осложнением обстановки на купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», - сказал генерал.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ улучшили положение в Харьковской области

Власти Купянского района 10 августа объявили обязательную эвакуацию. Местным жителям заявили о необходимости выехать в безопасные районы страны, передает «Радиоточка НСН».

