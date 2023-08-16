Генерал ВСУ Сырский признал ухудшение ситуации под Купянском
Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявил о сложной обстановке на купянском направлении в Харьковской области. Его слова приводит Telegram-канал Military Media Center,
По словам военачальника, ему пришлось лично координировать оборону украинских войск в районе Купянска. Он выразил опасение, что российские войска возьмут город под контроль.
«В связи с осложнением обстановки на купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», - сказал генерал.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ улучшили положение в Харьковской области
Власти Купянского района 10 августа объявили обязательную эвакуацию. Местным жителям заявили о необходимости выехать в безопасные районы страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru