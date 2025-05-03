В Тамани произошел пожар из-за обломков БПЛА
Обломки дронов ВСУ спровоцировали пожар в Тамани в Краснодарском крае, кроме того, получил повреждения частный дом. Об этом сообщил в оперативный штаб региона.
«В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
По сведения оперштаба, из-за обломков произошло возгорание в районе Сухого озера, также фрагменты БПЛА повредили дом. Администрация района пообещала помочь жителям в восстановлении имущества.
Ранее в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников загорелись крыши двух домов в поселке Целина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru