Депутат Нилов напомнил, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным
Рабочий день в России в среду, 7 мая, не будет сокращенным. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
«Восьмое мая - это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — указал парламентарий.
Нилов пояснил, что 8 мая россиян ожидает обычный выходной, который перенесли с воскресенья, 23 февраля - нерабочего праздничного дня.
Праздничные выходные в России, приуроченные ко Дню Победы, продлятся с 8 по 11 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru