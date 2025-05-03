Депутат Нилов напомнил, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным

Рабочий день в России в среду, 7 мая, не будет сокращенным. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

«Восьмое мая - это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — указал парламентарий.

Нилов пояснил, что 8 мая россиян ожидает обычный выходной, который перенесли с воскресенья, 23 февраля - нерабочего праздничного дня.

Праздничные выходные в России, приуроченные ко Дню Победы, продлятся с 8 по 11 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

