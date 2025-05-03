В Анапе обломки дронов повредили три частных дома

Три частных дома повреждены в Анапе из-за падения обломков украинских беспилотников. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В селе Юровка... в трех домах выбило окна и повредило двери. Пострадавших нет... В селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево», – отмечается в сообщении.

Гражданская инфраструктура не повреждена, никто не пострадал. На месте находятся специальные и экстренные службы.

Ранее оперштаб сообщил, что в станице Тамань Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в районе Сухого озера. Кроме того, фрагменты аппаратов повредили частный дом.

