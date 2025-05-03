Пентагон заявил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

Летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу «холодного» («минометного») старта успешно прошли в американском штате Флорида. Об этом сообщает Пентагон.

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Как отметил один из ведущих разработчиков ракеты, директор программы стратегических систем вице-адмирал ВМС Джонни Вулф, использование холодного газа позволяет до запуска первой ступени катапультировать ракету на безопасное расстояние над кораблем.

«Это техническое достижение приближает (программы стратегических систем ВМС. - НСН) на один шаг к выполнению нашей миссии по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала нашего военно-морского флота», – указал Вулф.

Пентагон назвал испытания следующим этапом для системы Common All Up Round, разрабатываемой ВМС и Управлением по оперативным возможностям и критическим технологиям армии.

В прошлом году в США успешно провели два летных испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты системы All Up Round.

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ФОТО: РИА Новости
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