Пентагон заявил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты
Летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью по принципу «холодного» («минометного») старта успешно прошли в американском штате Флорида. Об этом сообщает Пентагон.
Как отметил один из ведущих разработчиков ракеты, директор программы стратегических систем вице-адмирал ВМС Джонни Вулф, использование холодного газа позволяет до запуска первой ступени катапультировать ракету на безопасное расстояние над кораблем.
«Это техническое достижение приближает (программы стратегических систем ВМС. - НСН) на один шаг к выполнению нашей миссии по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала нашего военно-морского флота», – указал Вулф.
Пентагон назвал испытания следующим этапом для системы Common All Up Round, разрабатываемой ВМС и Управлением по оперативным возможностям и критическим технологиям армии.
В прошлом году в США успешно провели два летных испытания конвенциональной гиперзвуковой ракеты системы All Up Round.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Северной Осетии ввели режим опасности атаки БПЛА
- В Анапе обломки дронов повредили три частных дома
- Пентагон заявил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты
- Трамп допустил рецессию в США в краткосрочной перспективе
- Депутат Нилов напомнил, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным
- В Тамани произошел пожар из-за обломков БПЛА
- При наезде авто на толпу в Штутгарте погиб человек
- В Тунисе экс-премьеру Лараеду дали 34 года тюрьмы
- В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
- США отменили безвизовый режим с Румынией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru