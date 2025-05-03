СМИ: Суд в Боливии восстановил ордер на арест экс-президента Моралеса
Суд департамента Ла-Пас в Боливии приостановил действие решения об отмене ордера на задержание бывшего президента страны Эво Моралеса, которого подозревают в торговле людьми. Об этом пишет газета El Deber.
Судья Франс Сабалета временно отменил все касающиеся Моралеса решения судьи Лилианы Морено. Решение связано с иском о защите прав предполагаемой жертвы. Действие ордера восстановлено, при этом передачу дела из департамента Тариха в департамент Кочабамба приостановили.
В 2024 году в отношении 65-летнего Моралеса выдвинули обвинения в торговле людьми. По данным следствия, родители 15-летней девушки познакомили ее с экс-президентом ради карьеры в госорганах, предположительно, несовершеннолетняя забеременела от политика. Позже суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о выдаче ордера на задержание Моралеса.
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- СМИ: Суд в Боливии восстановил ордер на арест экс-президента Моралеса
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru