СМИ: Суд в Боливии восстановил ордер на арест экс-президента Моралеса

Суд департамента Ла-Пас в Боливии приостановил действие решения об отмене ордера на задержание бывшего президента страны Эво Моралеса, которого подозревают в торговле людьми. Об этом пишет газета El Deber.

Судья Франс Сабалета временно отменил все касающиеся Моралеса решения судьи Лилианы Морено. Решение связано с иском о защите прав предполагаемой жертвы. Действие ордера восстановлено, при этом передачу дела из департамента Тариха в департамент Кочабамба приостановили.

В 2024 году в отношении 65-летнего Моралеса выдвинули обвинения в торговле людьми. По данным следствия, родители 15-летней девушки познакомили ее с экс-президентом ради карьеры в госорганах, предположительно, несовершеннолетняя забеременела от политика. Позже суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о выдаче ордера на задержание Моралеса.

