Трамп допустил рецессию в США в краткосрочной перспективе

«Все что угодно может случиться. Но я думаю, у нас будет сильнейшая экономика в истории страны», - отметил американский лидер.

По его словам, эта проблема его не беспокоит, а экономика Соединенных Штатов находится в «переходном периоде» и выйдет из него в отличном состоянии.

Ранее бывший министр финансов США Джанет Йеллен высказала мнение, что стране может угрожать рецессия из-за торговой политики Трампа и пошлин, введенных властями.

