Трамп допустил рецессию в США в краткосрочной перспективе
США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с рецессией, допустил глава государства Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью каналу NBC.
«Все что угодно может случиться. Но я думаю, у нас будет сильнейшая экономика в истории страны», - отметил американский лидер.
По его словам, эта проблема его не беспокоит, а экономика Соединенных Штатов находится в «переходном периоде» и выйдет из него в отличном состоянии.
Ранее бывший министр финансов США Джанет Йеллен высказала мнение, что стране может угрожать рецессия из-за торговой политики Трампа и пошлин, введенных властями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru