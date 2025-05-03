Трамп допустил рецессию в США в краткосрочной перспективе

США в краткосрочной перспективе могут столкнуться с рецессией, допустил глава государства Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью каналу NBC.

СМИ: США столкнутся с рецессией из-за пошлин

«Все что угодно может случиться. Но я думаю, у нас будет сильнейшая экономика в истории страны», - отметил американский лидер.

По его словам, эта проблема его не беспокоит, а экономика Соединенных Штатов находится в «переходном периоде» и выйдет из него в отличном состоянии.

Ранее бывший министр финансов США Джанет Йеллен высказала мнение, что стране может угрожать рецессия из-за торговой политики Трампа и пошлин, введенных властями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры