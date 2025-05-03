Юрист предупредила об уголовной ответственности за сбор грибов мацутакэ
Россиянам может грозить уголовная ответственность за сбор грибов из категории особо ценных. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева в беседе с агентством «Прайм».
«Особо ценные грибы указаны в постановлении Правительства от 31 октября 2013 года N 978. Это гриб рядовка мацутакэ», - сообщила эксперт.
Такие грибы растут на Кавказе, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Сахалине. Мацутакэ достаточно редки и дорого стоят. За их сбор можно получить до 480 часов обязательных работ, до 2 лет исправительных, до 4 лет принудительных со штрафом до 1 млн рублей либо до 4 лет заключения с аналогичным штрафом.
При этом россиян могут привлечь к административной ответственности за сбор грибов из Красной книги РФ или охраняемых международными договорами. Так, к этой категории относятся решеточник красный, ежовик альпийский, мухомор шишкообразный, шишкогриб хлопьеножковый и другие виды. За сбор краснокнижных грибов могут назначить штраф в 2,5-5 тысяч рублей, конфисковать сами грибы и орудие сбора.
Ранее председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что россияне могут встретить на даче полезные грибы, например, опята осенние.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru