Генерал ВСУ предрек новые территориальные потери Украины

Курс на продолжение противостояния с Россией приведет к новым территориальным потерям Украины. Такое мнение в интервью телеканалу «Прямой» высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

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Военный ответил на вопрос о дальнейшем продвижении российских сил. Он считает, что армия РФ может занять Славянск и Краматорск в ДНР.

Кривонос призвал военно-политическое руководство страны готовиться к новому наступлению российских сил.

Генерал отметил, что РФ обладает необходимыми ресурсами для продвижения. При этом украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов, констатировал военный.

По данным издания Asia Times, президент Украины Владимир Зеленский не решается начать контрнаступление ВСУ. Журналисты обратили внимание на превосходство России в воздухе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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