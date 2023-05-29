Военный ответил на вопрос о дальнейшем продвижении российских сил. Он считает, что армия РФ может занять Славянск и Краматорск в ДНР.

Кривонос призвал военно-политическое руководство страны готовиться к новому наступлению российских сил.

Генерал отметил, что РФ обладает необходимыми ресурсами для продвижения. При этом украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов, констатировал военный.

По данным издания Asia Times, президент Украины Владимир Зеленский не решается начать контрнаступление ВСУ. Журналисты обратили внимание на превосходство России в воздухе, передает «Радиоточка НСН».

