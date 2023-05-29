Генерал ВСУ предрек новые территориальные потери Украины
Курс на продолжение противостояния с Россией приведет к новым территориальным потерям Украины. Такое мнение в интервью телеканалу «Прямой» высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Военный ответил на вопрос о дальнейшем продвижении российских сил. Он считает, что армия РФ может занять Славянск и Краматорск в ДНР.
Кривонос призвал военно-политическое руководство страны готовиться к новому наступлению российских сил.
Генерал отметил, что РФ обладает необходимыми ресурсами для продвижения. При этом украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов, констатировал военный.
По данным издания Asia Times, президент Украины Владимир Зеленский не решается начать контрнаступление ВСУ. Журналисты обратили внимание на превосходство России в воздухе, передает «Радиоточка НСН».
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