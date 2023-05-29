Советник Пушилина заявил, что ВСУ не пытаются отбить Артемовск

Он отметил, что российские силы отодвинули ВСУ на достаточно большое расстояние от города. Украинская армия способна наносить по Артемовску только артиллерийские удары, уточнил Гагин

«То есть войти в город они не пытаются, отбить город тоже не пытаются. И, на мой взгляд, это не удастся им при такой попытке», - рассказал советник врио главы ДНР.

Битва за Артемовск стала одной из самых масштабных в ходе спецоперации. Российские силы полностью освободили город 20 мая. Бои продолжались 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

