Советник Пушилина заявил, что ВСУ не пытаются отбить Артемовск

Подразделения украинской армии не пытаются отбить Артемовск (Бахмут), заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин.

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Он отметил, что российские силы отодвинули ВСУ на достаточно большое расстояние от города. Украинская армия способна наносить по Артемовску только артиллерийские удары, уточнил Гагин

«То есть войти в город они не пытаются, отбить город тоже не пытаются. И, на мой взгляд, это не удастся им при такой попытке», - рассказал советник врио главы ДНР.

Битва за Артемовск стала одной из самых масштабных в ходе спецоперации. Российские силы полностью освободили город 20 мая. Бои продолжались 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияДенис ПушилинДНР

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