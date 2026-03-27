Генерал Соболев назвал целью СВО вступление Украины в Союзное государство
Виктор Соболев заявил НСН, что целей спецоперации можно достичь только выходом на западные границы Украины.
Если Россия освободит полностью четыре субъекта, которые входят в состав РФ, а Украина останется с фашистским режимом, конфликт снова неизбежен через год-полтора, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отверг условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной от США гарантий безопасности. До этого он говорил, что США ставят вывод ВСУ из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине гарантий безопасности. Соболев объяснил, почему американский лидер Дональд Трамп не очень обеспокоен этими заявлениями.
«Личные амбиции Трампа не противоречат национальным интересам США. Он хочет сделать США опять доминирующим во всем мире государством. Зеленский – для него игра. Он вводит всех в заблуждение. Конечно, Трамп говорит, что ведет переговоры, встреча на Аляске и так далее, делает вид, что пытается сглаживать все противоречия. Но это не так. Мы должны достичь целей спецоперации. Этого можно достичь только выходом наших вооруженных сил на западные границы Украины. Необходимо проводить референдум и создать Союзное государство – Россия, Белоруссия и Украина. Это полностью соответствует национальным интересам России, Белоруссии и украинского народа. Другого решения в принципе нет», - объяснил он.
В связи с этим он подчеркнул, что достичь целей СВО можно через свержение режима на Украине.
«Если мы освободим полностью четыре субъекта, которые входят в состав РФ, а Украина останется с фашистским режимом, конфликт снова неизбежен через год-полтора. Это позволит им только довооружиться. Чтобы достичь целей СВО, надо свергнуть фашистский режим. Как его можно свергнуть? Только уничтожением основы этого режима и выходом на западные границы Украины», - заключил собеседник НСН.
Россия после ситуации с Ираном не может рассчитывать на переговоры по Украине и посредничество американского лидера Дональда Трампа, решать свои задачи нужно на поле боя, заявил НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
