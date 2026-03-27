Если Россия освободит полностью четыре субъекта, которые входят в состав РФ, а Украина останется с фашистским режимом, конфликт снова неизбежен через год-полтора, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отверг условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной от США гарантий безопасности. До этого он говорил, что США ставят вывод ВСУ из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине гарантий безопасности. Соболев объяснил, почему американский лидер Дональд Трамп не очень обеспокоен этими заявлениями.