Дело против задержанных чиновников в Сочи связано с взяткой на 11,7 млн рублей
27 марта 202610:41
Дело в отношении задержанных в Сочи чиновников связано с крупной взяткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что на курорте задержали заместителя мэра и двух руководителей департаментов городской администрации, пишет RT. Против чиновников возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.
«Сумма взятки 11 миллионов 750 тысяч рублей», - рассказал источник.
По данным агентства, двое чиновников задержаны, один находится под подпиской о невыезде.
