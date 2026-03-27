Дело против задержанных чиновников в Сочи связано с взяткой на 11,7 млн рублей

Дело в отношении задержанных в Сочи чиновников связано с крупной взяткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В Сочи задержали вице-мэра и двух чиновников администрации

Ранее стало известно, что на курорте задержали заместителя мэра и двух руководителей департаментов городской администрации, пишет RT. Против чиновников возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

«Сумма взятки 11 миллионов 750 тысяч рублей», - рассказал источник.

По данным агентства, двое чиновников задержаны, один находится под подпиской о невыезде.

ФОТО: РИА Новости
