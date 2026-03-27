Ломбарды призвали ужесточить регулирование их незаконных двойников
Людмила Грибок заявила НСН, что официальные ломбарды сегодня платят счета, как банки и регулируются Центробанком и Федеральной пробирной палатой.
Законопослушные ломбарды, которые состоят в реестре, в дополнительной регулировке не нуждаются, а вот ужесточить контроль за всякими псевдоломбардами, работающими по ИП, необходимо. Об этом НСН рассказала председатель правления региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок.
Россияне выбирают ломбарды вместо банковских кредитов, следует из исследования Mash Money. Отмечается, что ломбардный рынок в России растёт. Ежегодно заключается до 2–2,3 млн займов, а общий портфель достигает 300–350 млрд рублей. При этом специалисты говорят о размывании границ с банковским сектором и обходе стандартных процедур проверки. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что рынок нуждается в ужесточении контроля. Грибок заявила, что настоящие ломбарды и так регулируются Центробанком и платят счета, как банки.
«Контроль надо усиливать за незаконными участниками рынка. А те, которые состоят в реестре ломбардов, их, во-первых, контролирует Центробанк. Во-вторых, по драгметаллам ломбарды еще регулирует Федеральная пробирная палата и весь оборот драгметалла ломбард заносит в государственную систему ГИИС ДМДК. Поэтому законопослушные ломбарды дальше уже регулировать некуда просто. Вы, например, знаете, что ломбарды работают по единому плану счетов, приближенному к международным стандартам финансовой отчетности? У нас счета, как в банках, двадцатизначные. Это нам ввел Центробанк несколько лет назад, чтобы везде видеть путь заемщика. А банки и ломбарды и рядом по оборотам не стоят», - рассказала она.
При этом Грибок отметила, что псевдоломбарды часто работают, как ИП и жульничают на своих вывесках.
«Мне кажется, там надо даже вывеску регулировать. Они сейчас регистрируют ИП и пишут: «Мы лучше, чем ломбард, мы больше, чем ломбард», или: «Выдаем займы под залог» и получается, что за эту рекламу они просто платят штрафы от 5 до 50 тысяч рублей. Но сейчас вроде хотят усилить штрафы даже за незаконное слово «ломбард». Конечно, их прокуратура проверяет, но получается, что они платят штраф и снова открываются под этим же ИП. Ломбард, по закону о ломбардах, это должно быть юридическое лицо, это не может быть ИП», - подытожила она.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН подчеркнул, что только банки имеют право выдавать кредиты, а ломбарды выдают нелегальные займы, поэтому клиенты этих организаций не защищены законом.
Горячие новости
- «Невесты – экстремисты?»: Платную примерку свадебных платьев в салонах сочли странной
- «Не хватает веры в себя»: Почему женщины в России не хотят рожать
- Песков опроверг информацию, что Сечин предложил идею о взносах для СВО
- Эйсмонт: Рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом
- Психолог раскрыла, как избежать давления на женщин при обсуждении беременности
- Фильм «Емельяненко» получил гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»
- Таксисты заявили, что квоты на электроавто добьют отрасль
- МЧС РФ передало Ирану 313 тонн медикаментов
- В России не обсуждают налог на сверхприбыль с бизнеса
- Президент Финляндии заявил о расколе НАТО