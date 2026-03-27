«Контроль надо усиливать за незаконными участниками рынка. А те, которые состоят в реестре ломбардов, их, во-первых, контролирует Центробанк. Во-вторых, по драгметаллам ломбарды еще регулирует Федеральная пробирная палата и весь оборот драгметалла ломбард заносит в государственную систему ГИИС ДМДК. Поэтому законопослушные ломбарды дальше уже регулировать некуда просто. Вы, например, знаете, что ломбарды работают по единому плану счетов, приближенному к международным стандартам финансовой отчетности? У нас счета, как в банках, двадцатизначные. Это нам ввел Центробанк несколько лет назад, чтобы везде видеть путь заемщика. А банки и ломбарды и рядом по оборотам не стоят», - рассказала она.

При этом Грибок отметила, что псевдоломбарды часто работают, как ИП и жульничают на своих вывесках.

«Мне кажется, там надо даже вывеску регулировать. Они сейчас регистрируют ИП и пишут: «Мы лучше, чем ломбард, мы больше, чем ломбард», или: «Выдаем займы под залог» и получается, что за эту рекламу они просто платят штрафы от 5 до 50 тысяч рублей. Но сейчас вроде хотят усилить штрафы даже за незаконное слово «ломбард». Конечно, их прокуратура проверяет, но получается, что они платят штраф и снова открываются под этим же ИП. Ломбард, по закону о ломбардах, это должно быть юридическое лицо, это не может быть ИП», - подытожила она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН подчеркнул, что только банки имеют право выдавать кредиты, а ломбарды выдают нелегальные займы, поэтому клиенты этих организаций не защищены законом.

