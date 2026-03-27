«Армения вместо Франции»: Кто выиграет от новой пошлины на коньяк и виски
Цены на «недружественный» алкоголь вырастут в магазинах на 80 рублей за пол-литра, сказал в эфире НСН Павел Шапкин.
Новые пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран заставят повысить цены российских производителей, использующих британский дистиллят для виски и французский коньячный спирт, объяснил в интервью НСН председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
По данным «Коммерсанта», в России в апреле или в мае могут повыситься пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с текущих 3 евро до 5 евро за литр спирта в напитке. Шапкин объяснил, кто от этого проиграет, а кто выиграет.
«Если говорить, как это отразится на производстве внутри страны, то у нас, например, в Калининграде коньяк льется из французских коньячных спиртов. Это напрямую затронет одного производителя в России, и он будет вынужден поднять цену, потому что на сырье для розлива здесь точно такая же пошлина, как на бутилированную алкогольную продукцию. Основная часть дистиллята для виски ввозится к нам из Британии - то, что здесь потом разливается, тоже подорожает. Конечная цена на полке вырастет примерно на 80 рублей за пол-литровую бутылку, как на коньяк из импортных дистиллятов, так и на виски. Эта пошлина в основном пойдет на пользу российским производителям коньяка из российского винограда, либо производителям, которые используют коньячные спирты из Армении и Грузии», - отметил эксперт.
По его словам, новые пошлины могут частично затронуть ром и текилу, но не скажутся на ценах в барах и ресторанах.
«Речь идет и об импорте виски и коньяка из недружественных стран, из Франции, например. Виски традиционно из Шотландии и Ирландии. Еще, может быть, это частично заденет ром, хотя в основном его возят из стран Карибского бассейна. Доминикана не входит в число недружественных стран. На роме индексация пошлин отразится в меньшей степени. Насчет текилы, скорее всего, никакого влияния не будет, потому что она в основном из Мексики. Хотя есть и текила из Франции, на нее будет существенное увеличение цены. Барам и ресторанам будет вообще незаметно это повышение, потому что у них наценка 300%», - заключил собеседник НСН.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев ранее заявил «Радиоточке НСН», что подорожание водки в РФ может привести к уходу ее почитателей в «серую» зону самогоноварения.
