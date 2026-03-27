Тишковец назвал преждевременным прогноз о начале купального сезона в Москве
В апреле в Москве сохраняется вероятность возврата холодов, и еще не время прогнозировать начало купального сезона, сказал НСН Евгений Тишковец.
В конце марта рановато делать прогнозы о начале купального сезона в Москве, поскольку непонятно, какой будет температура воздуха в столице в начале лета, заявил в беседе с НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Пляжный сезон в Москве и Центральном регионе России может наступить в середине июня, пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонка. По его словам, к этому моменту температура воды обычно прогревается до 18-20 градусов. Однако Тишковец заметил, что время для подобных прогнозов еще не пришло.
«Я считаю, что это не то, что рановато, а какое-то безумие – прогнозировать начало купального сезона в конце марта. Хотелось бы сначала выслушать, какое будет начало июня по температуре в Москве, но там тоже невозможно делать четких прогнозов. Если зарядят атлантические циклоны и будут поливать дожди – какой купальный сезон? В целом лето хорошее, но начнется ли оно с теплых позиций, сейчас об этом никто не сможет сказать. Какой купальный сезон, еще только снег сходит! Вероятность возврата холодов еще сохраняется», - сказал он.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха в апреле ожидается выше климатической нормы, однако осадков будет больше, чем в марте. При этом, в целом предварительный прогноз на месяц очень оптимистичный, передает «Радиоточка НСН».
