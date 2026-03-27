Когда курьеры перестанут зарабатывать больше выпускников вузов
Россияне не готовы работать курьерами, если зарплата будет выше на 30% той, которую они хотели бы получать, поэтому на рынке дефицит, заявила НСН Наталья Голованова.
В ближайшие годы курьерская служба будет автоматизирована, но пока рынку не хватает доставщиков, поэтому они зачастую получают больше выпускников вузов, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Средние зарплатные предложения для курьеров в Москве продолжают расти и уже превышают доходы специалистов с высшим образованием. По данным SuperJob, медианная зарплата курьеров составляет 137 тысяч руб. в месяц, что на 12% выше, чем у работников с дипломом, и на 27% выше, чем у квалифицированных специалистов без высшего образования. Голованова назвала эту ситуация на рынке труда уникальной.
«Если говорить про курьеров, это уникальная ситуация, когда не профессиональные навыки диктуют зарплату, а дефицит на рынке. Это связано с бурным развитием сервисов доставки, с тем, что в нашу жизнь вошла привычка делать много заказов. В крупных городах страны люди уже не представляют свою жизнь без этих сервисов. Доставка идет активно в регионы, проникает даже в совсем маленькие города. Людей нужно все больше, Москва готова поглотить огромное количество людей, которые готовы что-то доставлять. На самом деле и до этого бурного развития сервисов доставки эта позиция на рынке труда была достаточно проблемной», - объяснила она.
При этом она подчеркнула, что уже сейчас зарабатывать большие деньги может не каждый курьер и не всегда.
«Рано или поздно рынок труда стабилизирует ситуацию с курьерами. Понятно, что не может быть постоянного роста. Уже сейчас видно, что особенно высокие зарплаты у курьеров в пиковые дни и часы, когда праздники, например. В этой сфере большие деньги зарабатывают те люди, которые готовы работать много, у которых физически хватает здоровья на это. Это работа, на которую большинство людей в принципе не согласны. Мы проводили опрос, пойдут ли люди работать на позицию курьера, если зарплата будет выше на 30% той, которую они хотели бы получать. Не каждый отвечает положительно. Желающих работать в этой сфере не так много, отсюда и такие цифры. Рано или поздно курьерской доставке найдется альтернатива, не завтра, но это все будет автоматизировано и устроено иначе в ближайшие годы», - предупредила собеседница НСН.
В рыночной экономике курьеры могут получать больше, чем научные работники, но государство должно оперативно ликвидировать разрывы за счет доплат, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН.
Горячие новости
