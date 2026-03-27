«Если говорить про курьеров, это уникальная ситуация, когда не профессиональные навыки диктуют зарплату, а дефицит на рынке. Это связано с бурным развитием сервисов доставки, с тем, что в нашу жизнь вошла привычка делать много заказов. В крупных городах страны люди уже не представляют свою жизнь без этих сервисов. Доставка идет активно в регионы, проникает даже в совсем маленькие города. Людей нужно все больше, Москва готова поглотить огромное количество людей, которые готовы что-то доставлять. На самом деле и до этого бурного развития сервисов доставки эта позиция на рынке труда была достаточно проблемной», - объяснила она.

При этом она подчеркнула, что уже сейчас зарабатывать большие деньги может не каждый курьер и не всегда.

«Рано или поздно рынок труда стабилизирует ситуацию с курьерами. Понятно, что не может быть постоянного роста. Уже сейчас видно, что особенно высокие зарплаты у курьеров в пиковые дни и часы, когда праздники, например. В этой сфере большие деньги зарабатывают те люди, которые готовы работать много, у которых физически хватает здоровья на это. Это работа, на которую большинство людей в принципе не согласны. Мы проводили опрос, пойдут ли люди работать на позицию курьера, если зарплата будет выше на 30% той, которую они хотели бы получать. Не каждый отвечает положительно. Желающих работать в этой сфере не так много, отсюда и такие цифры. Рано или поздно курьерской доставке найдется альтернатива, не завтра, но это все будет автоматизировано и устроено иначе в ближайшие годы», - предупредила собеседница НСН.

В рыночной экономике курьеры могут получать больше, чем научные работники, но государство должно оперативно ликвидировать разрывы за счет доплат, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН.

