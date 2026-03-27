ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б. Ю. Александров»

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителю творожных сырков «Б. Ю. Александров». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Служба получила обращение от правообладателя товарных знаков «Александров К. Б.», заявившего, что его конкурент «РостАгроКомплекс» направил торговым сетям письмо с требованиями прекратить реализацию продукции. В «РостАгроКомплексе» указывали, что владеют правом на бренд «Б. Ю. Александров», и конкурент незаконно использует его. При этом в реестре товарных знаков указано, что лицензионный договор на бренд «Б. Ю. Александров» был расторгнут в 2022 году, продукция была выведена из оборота годом позже.

ФАС выдала производителю предупреждение о необходимости «прекратить распространение недостоверной информации, отозвать ранее направленные письма и опровергнуть содержащиеся в них сведения».

